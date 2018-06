La casa su ruote più grande e lussuosa di sempre? Il motorhome di Will Smith a due piani

USA - abitare su quattro ruote : l’incredibile trasformazione del bus in una casa [FOTO] : Una ragazza del New Jersey è riuscita a coronare il sogno di trasformare un vecchio autobus del 1966 in un appartamento con tutti i confort Jessie Lipskin, ragazza del New Jersey (USA), non riusciva a togliersi dalla testa un vecchio autobus del 1966, fino a quando la donna lo ha comprato e con duro lavoro lo ha trasformato in una casa mobile. Come dimostrano le immagini che vi proponiamo, il vecchio autobus era messo decisamente male, sia ...

