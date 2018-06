: #Timori dazi, Borse giù. Milano -2,44% - CyberNewsH24 : #Timori dazi, Borse giù. Milano -2,44% - TelevideoRai101 : Timori dazi, Borse giù. Milano -2,44% - InvestingItalia : #Borsa:Europa chiude in rosso,timori dazi - -

Lunedì nero per Piazza Affari che chiude in forte calo anche suidi un'escalation della guerra commerciale in vista di nuoviprevisti dagli Usa. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,44% a 21.355 punti. All Share -2,26%. Tra i titoli peggiori, Prysmian (-10%). Male anche le altre principalieuropee: Londra perde il 2,24%, Francoforte il 2,46% mentre Parigi cede l'1,92%. Wall Street accentua il calo. Risale lo spread Btp-Bund, in rialzo a 250punti base rispetto ai 237della chiusura di venerdì.(Di lunedì 25 giugno 2018)