Maltempo al Sud | violenti temporali nella notte nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia

Maltempo Sardegna : temporale sul Medio Campidano - la pioggia si sposta verso Sud dell’Isola : Intorno a mezzogiorno un temporale ha interessato il Medio Campidano , in particolare i centri di Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga e Villacidro: le precipitazioni si stanno sposta ndo verso il Sud dell’Isola e il Sulcis accompagnate da tuoni e fulmini. Non si registrano disagi. A Cagliari allerta meteo e parchi cittadini chiusi: a causa delle condizioni di criticità moderata che hanno portato la Protezione Civile della Sardegna a diramare ...

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte Maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’ Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’ Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...