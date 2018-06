Calcio | Chievo e Cesena deferite per plusvalenze fittizie

Calciomercato - Juventus : visite mediche per Favilli. Chievo in pole per il prestito : Una prima parte di stagione super con la maglia dell'Ascoli: 5 gol in 12 partite di campionato in Serie B, tre nelle due gare di Coppa Italia disputate. Poi la rottura del legamento crociato del ...

Calciomercato Fiorentina - si cerca l'accordo per Soucek. Djordjevic al Chievo : La Fiorentina si muove sul mercato. Dopo l'addio a contratto scaduto di Milan Badelj, la società viola è a caccia di un nuovo giocatore per la mediana. Un profilo che potrebbe sostituire il croato è ...

Calciomercato Chievo - ufficiale l'arrivo di Djordjevic : VERONA - Il Chievo ha annunciato "di aver tesserato con decorrenza dal 01/07/2018 il calciatore Filip Djordjevic , attaccante con contratto in scadenza al 30/06/2018 con l'S.S. Lazio " . Per l'...

Calciomercato - il Chievo bussa in casa Sampdoria : la situazione : Sampdoria e Chievo Verona sono in trattativa per quanto concerne il passaggio in terra scaligera del difensore doriano Regini Il Calciomercato entra nel vivo e diverse trattative sono pronte al decollo. Una di queste potrebbe coinvolgere Sampdoria e Chievo Verona, dato che, secondo quanto rivelato da Skysport, il club veronese avrebbe chiesto al patron Ferrero il difensore Regini. Al momento da casa doriana è arrivata una chiusura in merito alla ...

Calciomercato Cagliari - ecco Maran : rescinde con il Chievo : Cagliari - Rolando Maran è sempre più vicino al Cagliari . Stamattina l'allenatore ha rescisso ufficialmente il contratto che lo legava al Chievo . Traduzione: ora è libero di firmare, ad una ...

Calciomercato - Juventus-Favilli : sì. Chievo alla finestra : TORINO - Andrea Favilli nelle prossime ore sarà un giocatore della Juventus . Valore dell'operazione: 15 milioni di euro. Ieri il suo agente, Donato Di Campli, ha avuto una giornata molto intesa a ...

Calciomercato Chievo - ufficiale : resta D'Anna - blindato Romairone : VERONA - Il Chievo Verona ha confermato ufficialmente Lorenzo D'Anna dopo la salvezza ottenuta nella stagione appena conclusa. L'allenatore, promosso dalla Primavera per prendere il posto di Maran nel ...

Calciomercato Chievo - Stepinski riscattato dal Nantes : VERONA - I 5 gol, compreso quello decisivo al Crotone, di Mariusz Stepinski sono valsi all'attaccante polacco il riscatto del suo cartellino da parte del Chievo : il club gialloblù ha infatti ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : il Brescia affronta l’Empoli Ladies e la Juventus in trasferta contro il Chievo. La sfida continua! : Penultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A ed ancora alcuni verdetti sono da emettere. In primis, la lotta per lo Scudetto tra Brescia e Juventus è sempre più intensa, anche dopo il confronto dei quarti di finale di Coppa Italia vinto dalle Leonesse (1-0) a Vinovo. Il calendario prevede per le due contendenti al titolo (attualmente a pari punti a quota 54) due impegni di tenore diverso: le Rondinelle se la vedranno contro ...

Pagelle/ Roma Chievo : finalmente Schick! FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata) : Pagelle Roma Chievo: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:42:00 GMT)

