VIDEO F1 | Kimi Raikkonen sorpassa Dani Ricciardo nel finale | podio nel GP di Francia!

oasport

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - ridas22 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - IacopoDeLuca : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - elisasvettel : Kimi ride da solo perché sa che si vede un sacco che sta leggendo. Niente da fare questi video me fanno sempre morí -

(Di domenica 24 giugno 2018)ha conquistato il terzo posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è riuscito a salire sulgrazie a un sorpasso nelai danni di. Di seguito ilcon la manovra dell’ex Campione del Mondo capace di superare l’australiano della Red Bull. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter