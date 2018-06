In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 24 giugno : Di Maio : tagli alle pensioni d’oro per aumentare 800mila minime : Il progetto I tagli alle pensioni d’oro per aiutare 800 mila persone L’annuncio – Di Maio: “Senza i contributi tetto a 5.000 euro”. Gli incassi andranno agli assegni sociali. Difficile, però, ricavare più di 300 milioni di Marco Maroni La Repubblica di Canicattì di Marco Travaglio Riceviamo e volentieri pubblichiamo una vigorosa lezione di imparzialità dall’autorevole pulpito di Repubblica, per la penna di Luca Bottura, dal titolo “E ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 23 giugno : Migranti - Malta mente e risponde picche all’Italia : Migranti Malta mente, l’Ue tace La Lifeline è Aquarius 2 Alla deriva – Ferma nelle acque della piccola isola mediterranea, l’imbarcazione battente bandiera olandese bloccata dai veti. Per loro non c’è nessun porto di Andrea Palladino Il Coniglio Inferiore di Marco Travaglio Per non dimenticare in che mani eravamo, basta un’occhiata ai due ultimi avamposti del defunto renzismo: la Rai e il Csm. Alla Rai, tutta renzizzata per ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 22 giugno : Nino Di Matteo lo ha detto ieri a Milano : il Viminale ritiene che il magistrato non sia più in pericolo : Dopo 27 anni Tolta la scorta a Ingroia. Di Matteo: “È in pericolo” Sorpresa – A maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm, “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a rischio”. Lui ha risposto, per lasciar traccia del suo dissenso di Gianni Barbacetto S. di Marco Travaglio Mentre il premier Giuseppe Conte ottiene il primo successo internazionale, incassando dalla Merkel la retromarcia di Berlino e Parigi sulla bozza ...

M5S - Fattori : “C’è bisogno di una nuova era. Cambiare Statuto - incontro con attivisti e rete democratica Sul territorio” : Elena Fattori esce allo scoperto e pubblicamente rilancia ciò che nei gruppi parlamentari penstastellati aleggia da un po’, alla vigilia della riunione di questa sera. La Fattori ‘giustifica’ l’accentramento delle decisioni che le nuove norme m5s hanno affidato al capo politico Luigi Di Maio: “Nella fase in cui si doveva avere una certa disciplina è stato importante che scegliesse tutto lui, quando saranno scaduti i ...

Cecilia Rodriguez Sul permesso di soggiorno scaduto : "Hanno fatto un po' di problemi" : Non è stata una vacanza proprio rilassante quella che Cecilia Rodriguez si è concessa qualche giorno fa a Capri insieme al fidanzato Ignazio Moser. La sorella di Belen si è ritrovata la polizia nell'hotel in...

Sul Fatto del 21 giugno – Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la “paga” per chi li assiste : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all’accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): “Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti” di A. Man. To. Ro. Operazione Lavatrice di Marco Travaglio Se la Rai fosse un acquario o un rettilario, varrebbe la pena di pagare il biglietto e sedersi lì davanti in osservazione, per godersi uno spettacolo che ...

Muore il fidanzato : la decisione della ragazza Sul suo sperma. La storia ha fatto il giro del mondo creando anche qualche polemica : Ci sono storia che ci insegnano molto, e questa appartiene alla categoria della speranza. Riprendersi da una tragedia simile, come quella della perdita del proprio partner (da giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto), è assai difficile, ma a volte un piccolo grande gesto ci aiuta a tornare a guardare in avanti con fiducia. anche se erano solo fidanzati il loro rapporto si era consolidato nei tre anni in cui erano stati insieme tanto ...

A Bolzano è spuntato un austriaco che si sta comprando mezza città : Sul Fatto in edicola giovedì torna “A Casa Vostra” : torna domani, giovedì, “A Casa Vostra“, il reportage di quattro pagine che il Fatto Quotidiano dedica alle città d’Italia. Questa volta Ferruccio Sansa ha scritto un’inchiesta su Bolzano. Una città da sempre ai vertici per qualità della vita, per civiltà, per tutela dell’ambiente e del paesaggio. Ma negli ultimi tempi Bolzano sta cambiando faccia: dall’Austria è spuntato René Benko, quarantenne rampante che in ...

Astronomia : buco nero “colto Sul fatto” mentre inghiotte una stella : I buchi neri sono gli oggetti celesti più estremi e affascinanti del cosmo, e possono presentarsi – in teoria – di tutte le taglie. Quello che osserviamo nell’Universo, però, sono o buchi neri con masse pari a qualche volta il Sole, oppure colossi da milioni di soli. Da tempo gli scienziati si interrogano sul perché sembri quasi impossibile scovare buchi neri di taglia intermedia. Oggi uno studio pubblicato sulla rivista Nature ...

Perché la direttiva europea Sulle rinnovabili ha fatto litigare Di Maio e Calenda : 'L'Italia - ha detto il ministro - deve puntare sulle energie rinnovabili come motore per il futuro della sua economia. Per questo in Consiglio , Ue Energia, abbiamo ribadito la nostra linea, più ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 20 giugno : Eyu - tutti i trucchi per far soldi dell’ultima cassaforte renziana : Dalla Coca Cola a Parnasi: trucchi e donazioni di Eyu La Fondazione renziana: corsi, eventi, elargizioni. Entrate in crescita nel 2017 di Luigi Franco e Thomas Mackinson Prevenuti preventivi di Marco Travaglio Fa notizia il sondaggio del TgLa7 sul sorpasso della Lega sui 5Stelle, che farebbero bene a rifletterci: non perché i sondaggi debbano orientare la politica, ma perché i loro elettori sono molto più esigenti degli altri. Sia sulla ...

Xylella e bufale pasteurizzate Sul Fatto : L'articolo selezionato dal Fatto, secondo cui il mondo vive ancora oggi in un complotto ordito secoli fa da uno dei più grandi scienziati della storia e le case farmaceutiche, non è neppure originale:...

Benetton - spot con i migranti Sul barcone. Salvini : “Squallida”. Toscani : “Ho fatto vedere cosa sta succedendo” : Una doppia pagina, senza alcun commento. Solo la foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dalla ong Sos Med, ritratti da Kenny Karpov. E in basso a destra, il marchio: United Colors of Benetton. La pubblicità provocatoria del gruppo, noto per le scelte radicali durante le campagne, scatena prima la reazione di alcuni leghisti veneti che invocano il boicottaggio del marchio trevigiano e poi del ministro dell’Interno, ...