Papa Francesco contro le manipolazioni genetiche

Papa Francesco : "La Lagarde nuovo capo dello Ior" : Papa Francesco pensa ad un rinnovo della board dello Ior. Il pontefice ne ha parlato ieri con i giornalisti a bordo del volo per Ginevra. Il Papa di fatto vorrebbe una presenza femminile maggiore ...

Papa Francesco : “Accogliere i migranti - ma con prudenza. Italia generosa” : Il Pontefice in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager nella Seconda Guerra Mondiale. Un Paese deve accogliere tanti quanti può integrare, educare, dare lavoro".Continua a leggere

Migranti - parla Papa Francesco : immorali le azioni di Trump e Salvini : Il fenomeno della gestione dei flussi migratori è tornata prepotentemente alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale. Il no alla nave Aquarius rifilato da Matteo Salvini e le immagini delle gabbie volute da Donald Trump sul confine statunitense accompagnate dal pianto disperato dei bambini, hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo. A unirsi al coro di dissenso contro le politiche anti-immigrati [VIDEO] è stato Papa Francesco. Il ...

Nella patria di Calvino storico Papa Francesco per l'unità della Chiesa : A Cinquecento anni dalla Riforma, il papa in visita a Ginevra segna una tappa fondamentale nel percorso di unità con le altre Chiese cristiane, questa volta Nella patria di Calvino. E insieme indica un nuovo approccio nel rapporto tra il papato e i poteri civili in una fase storica in cui gli eventi del passato vengono spesso rielaborati e usati nel discorso pubblico. Se questo fa dannare gli storici di professione ( che ne lamentano il ...

Papa Francesco incontra i malati di Sla : una stretta di mano lunga 350 persone : Con partenza da Castelletto Sopra Ticino, alla Granfondo hanno partecipato, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo come i campioni di ciclismo Noemi Cantele e Eugeni Berzin, Linus di ...

Papa Francesco domani a Ginevra al World Council of Churches : Non solo in questo periodo ci sono divisioni teologiche su tematiche importanti come il sacerdozio femminile, la questione dell'omosessualità, le coppie gay ma il mondo ortodosso è squassato dalla ...

Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego - in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere L'articolo Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala proviene da NewsGo.

Papa Francesco : "I populisti creano psicosi" : I populisti "creano la psicosi" sulla questione dell'immigrazione, anche se società anziane come l'Europa stanno affrontando "un grande inverno demografico" e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un'intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito.Nell'intervista il Pontefice critica anche l'amministrazione di Donald Trump per la decisione di separare le famiglie di migranti al confine col Messico. Francesco ...

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : “Immorale separare i figli dai genitori” : Migranti in USA, Papa Francesco attacca Trump: “Immorale separare i figli dai genitori” Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all’interno di vere e proprie gabbie. E sull’Aquarius: “Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa”.Continua […] L'articolo ...