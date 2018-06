Imperia e Sarzana al voto è il giorno dei ballottaggi

Amministrative 2018 - due i ballottaggi il 24 giugno : a Imperia e Sarzana| : Lo spoglio non è ancora terminato, ma appare ormai chiaro che a Imperia l’ex ministro Claudio Scajola, sceso in campo contro il “modello Toti”, dovrà difendere il primato al secondo turno contro Luca Lanteri. Altra battaglia a Sarzana dove Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra unito, andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Alessio Cavarra, sostenuto da Pd e liste civiche. In generale tiene il centrodestra, mentre il Movimento 5 ...