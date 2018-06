Gp Francia | si parte alle 16 | 10 | Hamilton in Pole | Bottas 2° | Vettel 3° | diretta SkyF1

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Francia 2018 : Ferrari - obiettivo terzo posto? : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gp Francia 2018: la lotta per la pole position sul circuito di Le Castellet che torna dopo 28 anni. Le possibilità di Ferrari e Vettel(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:54:00 GMT)

F1 – Prima fila tutta Mercedes al Paul Ricard - Vettel insegue : la griglia di partenza del Gp di Francia : Prima fila tutta Mercedes sulla griglia di partenza del Gp di Francia, Sebastian Vettel scatta dalla terza posizione mentre Raikkonen dalla sesta Le qualifiche del Gp di Francia hanno definito la griglia di partenza, che vede in Prima fila le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Un dominio incontrastato quello delle due Frecce d’Argento, riuscite a mettersi alle spalle tutti gli avversari. Sebastian Vettel deve accontentarsi della seconda ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Francia : Nelle qualifiche di Le Castellet, in Francia, la pole position è di Lewis Hamilton : sarà il pilota della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio al Paul Ricard , ottava prova del ...

Formula 1 Francia - la griglia di partenza : Hamilton rialza la testa - Vettel non entusiasmante : Formula 1 Francia – Continua il programma di Formula 1, prossimo appuntamento in Francia, qualifiche che hanno regalato emozioni. Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position, 1:30.029, una prestazione assurda che non lascia scampo ai propri avversari. In seconda posizione Bottas, niente da fare per Sebastian Vettel, che deve accontentarsi della seconda fila, da dove scatterà insieme a Max ...

Griglia di partenza F1 - GP Francia 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale 2018 hanno regalato grandi emozioni e lo spettacolo non è mai mancato a Le Castellet. GP Francia 2018: Griglia DI partenza E RISULTATI qualifiche 11. Ocon 12. Hulkenberg 13. Perez 14. Gasly 15. Ericsson 16. Alonso 17. Vandoorne 18. Sirotkin 19. Stroll 20. Hartley FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte il duello Vettel-Hamilton su un circuito tutto da scoprire : Sono passate sette gare nel Mondiale di Formula Uno 2018, esattamente un terzo della stagione e, sostanzialmente, non è successo niente. No, non siamo impazziti, molto è già avvenuto, come le tre vittorie (e quattro pole position di Sebastian Vettel) oppure i cinque podi (con due successi) di Lewis Hamilton, per giungere ai quattro secondi posti di Valtteri Bottas. Sul fronte della emozionante sfida al vertice proprio tra i due piloti quattro ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes. Con le gomme sfavorevoli per Maranello… : Il circus della Formula Uno sbarca in Francia dopo 10 anni esatti (non si correva in terra transalpina dal lontano 2008 quando si disputò l’ultima gara a Magny-Cours) e arriva al circuito Paul Ricard di Le Castellet dove la classe regina non era di scena dal 1990. Il tracciato, lungo 5842 metri, è particolarmente veloce e rappresenterà una bella sfida per tecnici ed ingegneri delle varie scuderie per trovare il giusto ...