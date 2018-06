Colombia | il nuovo presidente Duque visita l’imponente centrale idroelettrica

Chi è il nuovo presidente della Colombia : “Oggi è un giorno molto speciale per la Colombia. Voglio ringraziare Dio e il popolo Colombiano perché una nuova generazione arriva a governare con tutti e per tutti, con la maggior votazione della storia nel nostro paese”. Così Iván Duque Márquez ha salutato la sua elezione a presidente di Colombia

Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia : È un conservatore e ha promesso una revisione degli accordi di pace con le FARC The post Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

Colombia - Deportes Tolima nuovo campione : Il Deportes Tolima è il nuovo campione del Torneo Apertura del campionato di calcio Colombiano, battendo l’Atletico Nacional ai calci di rigore a Medellin. Il Tolima aveva vinto il Torneo di Clausura del campionato locale nel 2003. Il campione del torneo giocherà la Coppa Libertadores del 2019 e la Superliga del prossimo anno contro il vincitore del campionato di Clausura. (AdnKronos) L'articolo Colombia, Deportes Tolima nuovo campione ...

