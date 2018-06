Brexit | nelle strade di Londra sfila il Paese pro-Europa | «Adesso un altro referendum»

ilgiornale

: RT @Asiablog_it: Oltre 100.000 manifestanti anti-#Brexit a Londra. Sostengono che 2 anni fa si votò su un’idea troppo vaga di cosa sarebbe… - nadurnet : RT @Asiablog_it: Oltre 100.000 manifestanti anti-#Brexit a Londra. Sostengono che 2 anni fa si votò su un’idea troppo vaga di cosa sarebbe… - salerno_vince : RT @Asiablog_it: Oltre 100.000 manifestanti anti-#Brexit a Londra. Sostengono che 2 anni fa si votò su un’idea troppo vaga di cosa sarebbe… - TricomiF : RT @Asiablog_it: Oltre 100.000 manifestanti anti-#Brexit a Londra. Sostengono che 2 anni fa si votò su un’idea troppo vaga di cosa sarebbe… -

(Di domenica 24 giugno 2018)Bambini piccoli con I genitori e veterani di guerra ino sedia a rotelle. Teenagers alla conquista del mondo e dipendenti pubblici. Coppie di espatriati dell'ultima generazione e figli della prima. A due anni dalè divenuta oggetto di una protesta transgenerazionale. Ieri si sono riversati in migliaia per ledinella manifestazione organizzata da People's Vote per chiedere un secondo voto su qualunque tipo di decisione il governo prenda prima di uscire dall'. Le bandiere blu stellate hanno riempito lentamente prima Pall Mall, il viale che collega Buckingham Palace a Trafalgar Square per poi dirigersi verso il Parlamento.Sono trascorsi due anni dall'inattesa vittoria dei Leavers e le trattative rimangono in alto mare. La scorsa settimana Theresa May è riuscita a portare a casa una vittoria di Pirro sulBill facendo concessioni ai ...