Ballottaggio Elezioni Comunali 2018 | affluenza al 33 | 38% alle 19

tg24.sky

: Se questa domenica, nei comuni al ballottaggio per il sindaco, riusciremo a mandare a casa Pd e sinistra, se ne acc… - matteosalvinimi : Se questa domenica, nei comuni al ballottaggio per il sindaco, riusciremo a mandare a casa Pd e sinistra, se ne acc… - SkyTG24 : ??? Elezioni comunali 2018 ?? Alle 12 l'affluenza provvisoria si attestava attorno al 15,28% Continuate a seguire la… - TgrVeneto : #ElezioniComunali2018, di nuovo alle urne in quattro Comuni del #Veneto per eleggere il #sindaco con il… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Al primo turno alla stessa ora era del 42,82%. In calo anche in Sicilia, ore 12, , 11,45%, e nel III municipio di Roma , 6,74%, . Si vota fino23 in 75 comuni. SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI