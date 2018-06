Milano | travolto da un tram vicino alla Centrale | è grave

Milano : uomo muore travolto da treno a Rogoredo : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Un uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, è morto investito da un treno alla stazione Rogoredo, in via Cassinis a Milano. E' accaduto alle 8.35 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza e urgenza. Verosimilmente potrebbe essersi trattato di un gesto vol

Milano - BAMBINO DI 8 ANNI INVESTITO DAVANTI ASILO/ Ultime notizie : travolto da moto - è in prognosi riservata : MILANO, BAMBINO di 8 ANNI INVESTITO da una moto in via Varesina, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali assieme alla mamma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:30:00 GMT)

Milano - muore passante travolto da un autobus : Non ce l'ha fatta il passante travolto questa mattina da un autobus a Milano . È morto in ospedale l'anziano, di 82 anni, investito da un autobus all'angolo tra via Pepere e via Giussani, nella ...

Travolto e ucciso nella sua Mini a Milano - il gup : 'L'auto d'epoca non è un'attenuante' : Alle otto e mezza di mattina dello scorso 11 agosto Luca Andrea Latella , trentuno anni, avvocato milanese , stava andando a lavorare a bordo della sua Mini Cooper . Era fermo a un semaforo quando un ...

MONZA-ARCORE - 67ENNE TRAVOLTO E UCCISO DAL TRENO/ Riprende Linea verso Milano dopo ritardi di 2 ore : Monza, uomo di 67 anni investito e UCCISO dal TRENO: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:00:00 GMT)