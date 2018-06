Migranti - la linea dura di Salvini : "Esito vertice Ue aperto - sì dell'Italia non scontato" : Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con 230 Migranti a bordo, "attende una soluzione diplomatica" che le consenta di ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Lega padrona : metà elettori Pd favorevoli alla linea dura di Salvini sui Migranti (Ixè) : La linea dura del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], in materia di immigrazione raccoglie il favore del 72% degli italiani. Ma il dato più inaspettato è che anche la meta' circa degli elettori Pd appoggia il leader della Lega sulla questione della crisi migratoria. Non solo, perché, secondo gli ultimi sondaggi effettuati dall’istituto Ixè, pubblicati sull’Huffington post il 19 giugno scorso, il partito del vicepremier e titolare del ...

Su Europa e Migranti Conte s'allinea a Salvini : "Noi non andiamo lì a firmare un accordo già deciso". Mentre escono le anticipazioni della bozza Ue in vista dell'incontro informale di domenica, che prefigurano la sostanziale messa in carico all'Italia dei migranti di "secundary movements", da Palazzo Chigi filtra irritazione. Ormai è un asse di fatto: sul fronte europeo ormai il governo Giuseppe Conte condivide la linea dura professata dalla Lega. Mentre Matteo Salvini lo ...

Melania critica Trump su linea dura Migranti : governi anche con cuore | : Attraverso la sua portavoce la first lady fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila bimbi divisi dai genitori alla frontiera con il Messico . anche l'...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui Migranti messicani : “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

Melania critica Trump su linea dura Migranti : governi anche con cuore - : La first lady scende in campo per la prima volta su una questione politica. E, attraverso la sua portavoce, fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila ...

Usa - Melania contesta linea dura di Trump su Migranti 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' : Un intervento che riguarda la vicenda di duemila bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della politica di 'tolleranza zero' dell'amministrazione ...

La Merkel è alle corde sul tema Migranti - perché ai tedeschi piace la linea dura : Il ministro dell'Interno rispondeva a una lettera del segretario generale della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, secondo cui la proposta Seehofer - un importante progetto di riforma della politica di ...

Forza Italia e Lega si ricompattano sui Migranti : "Linea dura" : Terminato il doloroso capitolo Aquarius, il ministro dell'Interno Matteo Salvini mette nel mirino altre due ong tedesche che operano...

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su Migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Migranti : Cesa - governo dica che linea seguirà su riforma regolamento Dublino : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Credo che il ministro Salvini abbia avuto il merito di imporre in Europa un tema che va affrontato con un approccio responsabile. Tutti e anche noi giustamente invocano solidarietà tra gli Stati in Europa. Ieri dopo l’incontro tra Macron e Conte si è parlato di una modifica al regolamento di Dublino. Domanda: quale sarà la linea del governo italiano?”. Lo chiede Lorenzo Cesa, segretario Udc. ...

