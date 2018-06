Volkswagen | al via il noleggio a lungo termine

Dieselgate Volkswagen - L'ex ceo Winterkorn rinviato a giudizio negli Usa : Cospirazione e frode. Sono questi i capi di imputazione con i quali le autorità americane hanno rinviato a giudizio Martin Winterkorn, amministratore delegato del gruppo Volkswagen dal 2007 al 2015, per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo del Dieselgate. La causa legale è stata depositata a marzo in un tribunale di Detroit, ma è stata resa pubblica ieri dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, perché non c'è più il rischio che ...