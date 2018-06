Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin | liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco”

fanpage

: Pamplona, stuprarono 18enne: liberi con 6mila euro - thexeon : Pamplona, stuprarono 18enne: liberi con 6mila euro -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Un tribunale in Spagna ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6000in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della “Manada” condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale a Pamplona contro una diciottenne madrilenadi Sandel 2016. Donne in piazza in segno di protesta.