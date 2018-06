Pensioni scuola e accertamento contributi | 33 mila docenti e Ata a rischio uscita nel 2018

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) Continuano a far discutere ledel personale dellaper i particolari tempi die i meccanismi di calcolo deirispetto agli altri trattamentistici. Secondo quanto riporta Italia Oggi, infatti, per 33contribuenti, trae impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari Ata in servizio nell'anno scolastico 2017/, l'al 1° settembrenon risulterebbe, ad oggi, confermata dall'Inps. In altre parole, il personale Ata e iancora non sanno se potranno andare in pensione il 1° settembreVIDEO. Eppure hanno to la procedura prevista per l', ovvero hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il 20 dicembre 2017, nonché la successiva domanda all'Inps.anticipate e vecchiaiaal 1° settembre: procedimento diNegli anni scorsi, invece, i dipendenti della, a ...