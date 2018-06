Morto Narducci | il dolore di Gambero Rosso | ' Chef di grande talento'

Sulle strade di Roma perde la vita un'altra giovane promessa. Morto lo chef stellato Alessandro Narducci : È il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale.Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef. "La vita ...

Roma - scontro scooter-auto nel quartiere Prati : Morto lo chef Alessandro Narducci Foto Il ragazzo di borgata : chi era : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

Morto lo chef stellato Alessandro Narducci - giovane promessa della cucina italiana : È il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale.Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef. "La vita ...

Roma - Morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci - : Il cuoco stellato 29enne e la sua fidanzata 25enne hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiavano e una macchina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa ...

Roma - Morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci : Roma, morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci Il cuoco stellato 29enne e la sua fidanzata 25enne hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiavano e una macchina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della ...

Roma - Morto lo chef Alessandro Narducci/ Incidente mortale in scooter : a bordo anche un’amica di 25 anni : Roma, morto lo chef Alessandro Narducci. Incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:18:00 GMT)

Morto a Roma Alessandro Narducci - lo chef stellato che inventò il dessert 'Birra e Noccioline' : Giovane, sempre sorridente, creativo e determinato. Classe 1989, Romano, lo chef Alessandro Narducci, firma di gusto da Acquolina, presso The First Hotel in via del Vantaggio, ristorante stellato ...

Roma - Morto lo chef Alessandro Narducci : aveva 29 anni : Alessandro Narducci, giovanissimo e promettente chef dell’Acquolina al Fleming di Roma, è morto questa notte in un incidente stradale. Narducci era a bordo insieme alla moglie di 25 anni, anche lei rimasta uccisa nello scontro con una Mercedes Classe A. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro e per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue del conducente dell’auto, che è stato ricoverato al ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci, chef del ristorante Acquolina al Fleming e allievo di Heinz Beck, è Morto insieme a una sua...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina al Fleming è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, Giulia Puleio,...