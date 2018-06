optimaitalia

: Il debutto solista di Harry Styles al Madison Square Garden, il cantante nuovamente in difficoltà con i nomi delle… - blueslogan : Il debutto solista di Harry Styles al Madison Square Garden, il cantante nuovamente in difficoltà con i nomi delle… - OptiMagazine : Il debutto solista di Harry Styles al Madison Square Garden, il cantante nuovamente in difficoltà con i nomi delle… - blouesoul_ : RT @MariaRuello: ' non so pensare ad un modo migliore per farti stare, per vederti felice,… ' #Quote #Wattpad -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il primo concerto dadialdi New York: giovedì 21 giugno il grandedelinglese nell'arena più rinomata ad importante degli Stati Uniti. Un traguardo importante per il giovane performer, che è tornato a calcare il palco affrontato precedentemente insieme agli One Direction.alha tenuto ieri sera un concerto sold out, uno show speciale durante il quale non sono mancati i riferimenti agli One Direction: il, infatti, ha ricordato la band con cui si esibì nel 2012, esattamente sei anni fa proprio aldurante il Take Me Home Tour. Per introdurre What Makes You Beautiful, il primo singolo di sempre degli One Direction,si è rivolto così al pubblico:"È un onore essere qui stasera,. Grazie per essere qui. Ho avuto la possibilità di ...