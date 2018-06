Nave Lifeline soccorre migranti a largo Libia. Salvini : vada in Olanda - : La Ong tedesca è intervenuta in soccorso di 300-400 persone a bordo di un gommone. Il ministro dell'Interno su Facebook: "Questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda ". E ancora: barche "di ...

L'ong Lifeline soccorre 300 migranti al largo della Libia - Salvini : "La Nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...