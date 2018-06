Tunisia-Inghilterra Vs Royal Wedding | i dati d’ascolto non lasciano spazio a dubbi | i

Maxirissa a bottigliate tra africani dopo Tunisia-Inghilterra : panico a Pisa tra ragazzi e turisti : Maxirissa e tensione a Pisa la scorsa notte nel centro storico, dopo la partita tra Tunisia e Inghilterra: una violentissima zuffa, che ha coinvolto decine di extracomunitari, ha spaventato turisti e ...

Ascolti - Tunisia-Inghilterra vince prime time con 6 - 3 mln di spettatori : Ottimi Ascolti per i Mondiali di Calcio in Russia: alle 17 su Italia 1 per la partita Belgio-Panama, che ha raccolto 2.858.000 telespettatori totali e il 26.29% di share, e alle 14, sempre su Italia 1, per la partita Svezia-Corea Del Sud, che ha totalizzato 2.648.000 spettatori totali con il 19.73% di share. In access prime time, su Rai1 ‘Techetechetè’ ha ottenuto 3.773.000 telespettatori con il 15.9% di share. Nel preserale, sempre ...

Ascolti TV | Lunedì 18 giugno 2018. Tunisia – Inghilterra al 27.8%. Tutto può Succedere 3 si difende - partendo dal 15.9% : Tutto può Succedere 3 - Pietro Sermonti e Alessandro Tiberi Su Rai1 Tutto può Succedere 3 ha conquistato 3.254.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Tunisia – Inghilterra ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share e a seguire Balalaika ne ha conservati .000 (%). Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Squadra Speciale Cobra 11 .000 (%). Su Italia 1 Mi Presenti i Tuoi? ha ...

L' 'Uragano' Kane si abbatte sulla Tunisia : l'Inghilterra parte bene : Segna sempre "Hurricane", al secolo Harry Kane. Il Ct Southgate diceva che l'Inghilterra può permettersi di non dover contare sempre sul bomber del Tottenham. E invece Harry Kane si è dimostrato ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere vs Tunisia – Inghilterra | Dati Auditel 18 giugno 2018 : Auditel ieri 18 giugno, sfida tra Tutto può succedere 3 e Mondiali di calcio su Canale 5 Grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 18 giugno 2018. Perché? In primis per le tante le polemiche contro ‘mamma’ Rai per la decisione di mandare in onda in questo periodo le nuove puntate di Tutto può succedere 3. La fiction, oltreTutto, è stata caricata, per intero, da giorni e giorni già su Rai Play e molti fan l’hanno già vista ...

Inghilterra-Tunisia 2-1 - Kane risolve al 91' : Roma, 19 giu. , asKanews, L'Inghilterra non stecca l'esordio al Mondiale in Russia, ma anche per i leoni c'è tanto da soffrire contro una Tunisia mai doma con il gol vittoria segnato soltanto al 91 . ...

Video/ Tunisia Inghilterra - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - gruppo G - : Video Tunisia Inghilterra , risultato finale 1-2, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Decide la doppietta di Harry Kane.

Invasione di moscerini ai Mondiali/ Video - Tunisia Inghilterra disturbata e fuori dallo stadio... : Invasione di moscerini ai Mondiali, Video: Tunisia Inghilterra disturbata e fuori dallo stadio l'aria diventa irrespirabile per l'insetticida lanciato direttamente con degli elicotteri.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:28:00 GMT)

L'Inghilterra soffre la Tunisia : Kane decide la sfida al 91esimo! : La Nazionale dei Tre Leoni ha sofferto oltre il previsto al suo esordio nel Mondiale 2018, battendo per 2-1 la Tunisia a Volgograd solamente grazie a un gol di capitan Kane nei recuperi.

Tunisia-Inghilterra 1-2 - il tabellino : Kane mette ko i nordafricani: ma gli inglesi rischiano Risultati di oggi Vai allo speciale Mondiali 2018 Mondiali 2018, partite e classifica dei gironi in tempo reale

Tunisia-Inghilterra 1-2 - il tabellino : Tunisia-Inghilterra 1-2 , primo tempo 1-1, MARCATORI : 11' e 46' st Kane; 34' pt. , rig., Sassi TUNISIA , 4-3-3, : Hassen , 16'pt Ben Mustapha, ; Meriah, Ben Youssef S., Bronn, Maaloul; Skhiri, Badri, ...

Mondiali 2018 - Tunisia-Inghilterra 1-2 : Kane show - che doppietta all'esordio! : TORINO - L'Inghilterra vince e convince grazie ad un grande Harry Kane: la doppietta dell'attaccante del Tottenham , 11', 91', decide la sfida del gruppo G tra la nazionale di Southgate e la Tunisia. ...