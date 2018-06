Su Europa e migranti Conte s' allinea a Salvini

Maturità 2018 - svolgere la traccia su Giorgio Bassani mentre l’Europa respinge i migranti : Il giardino dei Finzi Contini – ingannevole luogo di pace protetto da un alto muro di cinta, cuore del romanzo che Giorgio Bassani ha ambientato nella Ferrara fascista ferita dalle leggi razziali – è un paradigma che il ministero dell’Istruzione ci ha involontariamente messo davanti, a mostrare il doppio registro di realtà in cui viviamo. mentre gli studenti sono invitati a riflettere sugli «orrori della persecuzione fascista e razzista, la ...

Migranti - i nomi dei 34.361 morti nel tentativo di raggiungere Europa - : In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il giornale britannico Guardian ha pubblicato l'elenco completo di tutte le vittime dal 1993 a oggi: "Annegati, detenuti, sparati" ecco come sono ...

Mattarella : «L'Europa non la lasci sola l'Italia sui migranti». Toninelli : mai chiusi i porti : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Migranti - l'Europa alla resa dei conti : domenica vertice a sette ma domani tocca ai Paesi di Visegrad : Il summit servirà per preparare la strada a una soluzione operativa da approvare al Consiglio europeo del 28 e 29

Migranti - Mattarella dà ragione a Salvini "L'Europa non lasci sola l'Italia" : Il capo dello Stato: "L'Ue sia unita, non lasci responsabilità solo ai Paesi di primo ingresso". Mattarella dàà ragione a Salvini e... Segui su affaritaliani.it

Papa : populisti creano psicosi - senza migranti Europa si svuota : Roma, 20 giu. , askanews, I populisti stanno 'creando una psicosi' sulla questione dell'immigrazione, mentre le società europee stanno affrontando un 'grande inverno demografico' e senza immigrazione ...

Mattarella : «L'Italia accoglie i migranti - l'Europa non la lasci sola : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Migranti - il piano dell'Europa : le zone di sbarco regionali extra-Ue : La bozza infatti si limita a dire che 'per quanto riguarda la politica migratoria sono stati realizzati molti progressi grazie agli instancabili sforzi della presidenza bulgara e di quelle precedenti'...

Migranti - la proposta UE : "Piattaforme di sbarco fuori dall'Europa" : Il summit del Consiglio Europeo si terrà la prossima settimana e in queste ore è stata diffusa la bozza delle conclusioni che servirà da base per l'attesa discussione sulla revisione del trattato di Dublino per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa.Il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha ipotizzato la creazione di piattaforme di sbarco regionali al di fuori dell'Unione Europea, dove si potranno differenziare i rifugiati ...

L'Europa alla deriva le contraddizioni della politica europea sui migranti : La complessità di quello che stiamo vivendo non lascia spazio a facili interpretazioni e, come ho detto più volte in precedenti articoli, a facili soluzioni: il mondo nel quale viviamo è complesso, ...

Migranti - “hotspot Ue in Africa” : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall’Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l’obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E’ questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L’idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Migranti - l'appello all'Europa : "Anteporre la vita delle persone alla politica" : “Arrivare a Valencia è stato inutile e disumano. Finché ci sarà un bisogno umanitario nel Mediterraneo, noi continueremo ad...