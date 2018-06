Medagliere scherma 2018 | la classifica aggiornata Dominio della Russia | l’Italia è

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europeidi. Ladomina ildopo la prima giornata delle gare a squadre. L'Italia, al momento quinta, attende ancora il primo oro.EUROPEI: Place Country Gold Silver Bronze Total 1 RUS 6 2 3 11 2 ITA 1 3 3 7 3 FRA 1 2 2 5 4 EST 1 2 1 4 5 GER 1 0 1 2 6 UKR 0 1 1 2 7 POL 0 0 3 3 8 GEO 0 0 1 1 8 CZE 0 0 1 1