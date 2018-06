Aquarius | Papa | non respingere migranti | dislocarli in tutta Ue

Aquarius - MIGRANTI A VALENCIA/ Video - MSF contro Salvini : appello Papa - “necessaria migrazione sicura” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando'. Papa 'Gesti concreti di solidarietà' : ROMA - L'arrivo dell' Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - ...

Arcivescovo Valencia : Papa commosso per accoglienza barcone Aquarius : Arcivescovo Valencia: Stiamo seguendo con vero e appassionato interesse Roma – Di seguito le parole dell’Arcivescovo di Valencia, cardinale Antonio Cañizares. “Il Papa mi ha detto di riferirvi che è commosso per il nostro comportamento. Si felicita e congratula con la diocesi di Valencia per la prontezza e la generosità con cui ha reagito. Per l’esempio di carità che si sta dando nei confronti di queste povere ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius