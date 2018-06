Roma | maxi blitz contro la mafia di Montespaccato

Stadio della Roma - tutte le trame (e gli uomini) di Parnasi e il sogno della maxi plusvalenza da 160 milioni di euro : Una plusvalenza di circa 160 milioni sui terreni dove sarebbe dovuto sorgere lo Stadio di Tor di Valle. Era questo il grande obiettivo su cui Luca Parnasi stava spendendo tutte le sue energie, economiche, relazionali e – secondo la Procura – corruttive. Un progetto che, se fosse andato in porto, “poi potrei pure fare il fuggiasco”, come dice il palazzinaro scherzando ai suoi collaboratori. “In estrema sintesi – si legge nell’informativa ...

Roma - nell'ex fabbrica occupata il maxi-ghetto degli immigrati : viaggio nel degrado e nell'illegalità : Quando anche la disperazione è all inclusive. Entriamo all'interno dell'ex fabbrica di penicillina sulla via Tiburtina, la Leo di Ponte Mammolo, un ghetto che fa paura. Una volta era il fiore all'...

Champions League - ecco il provvedimento contro la Roma : “stop” biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni. La decisione dell’Uefa è arrivata ...

Champions League - arriva il provvedimento contro la Roma : “stop” biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha diffuso oggi un comunicato in merito ai provvedimenti contro la Roma dopo la gara col Liverpool La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano ...

Emilia Romagna : al via il maxi cantiere per la messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia : Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione ...

Roma : Maxi perquisizione campo rom - Vigili cercano armi : Roma – Questa mattina all’alba è iniziata una imponente operazione di perquisizione all’interno del campo nomadi di via Candoni. In esecuzione di un decreto della Procura della Repubblica di Roma, 400 caschi bianchi, diretti dal Comandante Antonio Di Maggio, hanno eseguito perquisizioni in tutti i moduli abitativi della struttura. Le attività sono volte alla ricerca di armi. E sono state disposte in seguito agli episodi che ...

EMILIA RomaGNA - FALSI DIETOLOGI E DENTISTI : MAXI BLITZ DEI NAS/ 60 strutture controllate - 2 subito chiuse : Nas, FALSI DENTISTI e fisiatri: 22 denunce in EMILIA ROMAGNA. chiuse due strutture sanitarie del valore complessivo di un milione di euro: MAXI operazione dei carabinieri del NAS(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:10:00 GMT)

Roma - maxi rissa tra ragazzi in un bar al Tufello : 26enne accoltellato : rissa con accoltellamento nella notte tra alcuni ragazzi in piazza Monte Gennaro al Tufello, alla periferia di Roma. Protagonisti 5 Romani incensurati tra i 18 e i 26 anni, denunciati poi dai ...

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Roma - Perotti e Strootman ko : contro il Chievo via al maxi turnover : Un rigore per tenere viva una flebile speranza, alla quale non sa nemmeno se potrà partecipare. Diego Perotti è in dubbio. Non solo per sabato , anzi, pressoché annunciato il forfait contro il Chievo, ...

Roma : Maxi Operazione a Prima Porta - 7 arresti : Roma – Sulla frazione di Prima Porta il rumore di un elicottero, servito da supporto alle operazioni dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. I militari hanno concluso una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti – presso il Tribunale di Roma. Diretto dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti. Stanno dando esecuzione ad ...

RomaNO PRODI - SVALIGIATA LA CASA DI BOLOGNA/ Maxi furto o avvertimento? Ex premier ‘salvato’ dal Papa : ROMANO PRODI, a BOLOGNA SVALIGIATA la sua CASA in Piazza Santo Stefano: colpo da 30mila euro, maci furto o avvertimento? L'ex premier e moglie salvati dalla visita a Roma da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:25:00 GMT)