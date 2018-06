L’annuncio di Magnini | “finita la bufera doping | sposerò la Palmas”

sportfair

: #FilippoMagnini rinuncia a partecipare a #PechinoExpress2018 dopo le accuse di doping. L'ANNUNCIO:… - Si24it : #FilippoMagnini rinuncia a partecipare a #PechinoExpress2018 dopo le accuse di doping. L'ANNUNCIO:… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Filippodeve difendersi dalle nuove accuse di, dopodiché convolerà a nozze con la compagna Giorgia Palmas sulle spiagge della Sardegna “Giorgia (Palmas, ndr) e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa, penseremo alle nozze”. Lo dice Filippoin un’intervista esclusiva a Chi, in edicola da domani, nella quale parla anche dell’inchiesta perche l’ha travolto. “Stavo per partire come concorrente di Pechino Express con mia sorella, ma la procura sportiva ha chiesto 8 anni di squalifica pernonostante io mi sia ritirato da tempo, così ho deciso di rimanere a casa per difendermi. Sono stato uno degli atleti più controllati, ma ne uscirò pulito anche questa volta. Credo che questo accanimento nei miei confronti sia ...