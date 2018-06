Forza Nuova | striscione razzista contro Mario Balotelli

Balotelli - insulto di Forza Nuova : 'Sei più stupido che nero' | : Il messaggio razzista, affisso a Brescia, critica la posizione del calciatore sul tema dell'immigrazione: "Dopo aver ostentato per anni la propria esuberanza e ricchezza oggi vuol essere paladino dei ...

Forza Nuova - striscione offensivo : "Balotelli - più stupido che nero" : "Balotelli ta het piö enhiminit che negher", che in dialetto locale nel Bresciano significa: "Balotelli sei più stupido che nero". È lo striscione offensivo esposto a Brescia dai militanti di Forza ...

Forza Nuova - striscione choc contro Balotelli in bresciano : 'Sei più stupido che nero' : ' Balotelli ta het piö enhiminit che negher ': una frase che per quasi tutta la popolazione italiana al di fuori della Lombardia, e forse anche in province diverse da quella di Brescia, può ...