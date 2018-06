ilfattoquotidiano

: Audi A1, svelata la seconda generazione – FOTO - Cascavel47 : Audi A1, svelata la seconda generazione – FOTO - italianaradio1 : Compatta, cinque porte, niente più motori diesel e look sportivo. Queste, ma non slo, le principali caratteristiche… - italianaradio1 : Audi A1, svelata la seconda generazione – FOTO -

(Di martedì 19 giugno 2018) Compatta, cinque porte, niente più motori diesel e look sportivo. Queste, ma non slo, le principali caratteristiche delladiA1, le cuisono cominciate a circolare sul web da qualche ora. Abbastanza in anticipo rispetto al debutto nelle concessionarie italiane previsto per novembre, anche se sarà possibile ordinarla già dall’estate non appena verranno diffusi i listini. La nuova A1 è più lunga di quasi 6 centimetri rispetto alla precedente, per una lunghezza totale che è ora di 4,03 metri. Ma è anche più larga e più bassa, con più spazio interno per i passeggeri. Viene costruita sulla stessa piattaforma delle “colleghe” del gruppo Vw Volkswagen Polo, Skoda Fabia e Seat Ibiza, ma rispetto a queste le è stato conferito un aspetto decisamente più dinamico. Avrà solo motori turbo benzina (niente gasolio) da tre e quattro cilindri, con ...