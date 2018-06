huffingtonpost

: 'Negli anni '80 la fotografia informava, oggi tutti scattano, per mostrare la vita sui social' - biagio : 'Negli anni '80 la fotografia informava, oggi tutti scattano, per mostrare la vita sui social' - PatriziaMinelli : RT @HuffPostItalia: Giovanna Calvenzi: 'Negli anni '70-'80 la fotografia informava, oggi mette in mostra le vite sui social' - HuffPostItalia : Giovanna Calvenzi: 'Negli anni '70-'80 la fotografia informava, oggi mette in mostra le vite sui social' -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Era l'estate del 1970. A bordo di una Fiat 124, con il portabagagli zeppo di taniche vuote e di attrezzi da campeggio, c'erano due studenti. Uno si sarebbe dovuto laureare da lì a poco in architettura (lo fece però tredopo), l'altra in lettere. Erano fidanzati. Si chiamavano Gabriele Basilico e. Pare il primo fotogramma di un film, mentre è l'inizio di una vita insieme all'insegna dell'avventura e della, che lega i due in un amore lungo una vita."Puntavamo a Samarcanda, arrivammo a Kabul. Ogni chilometro, di quei ventimila che percorremmo in macchina, ci preparano a quello che avremmo visto e ci trasformarono. Avevamo un sacco di guide, ma gli incontri con le persone, scegliere dovere la tenda per dormire, incontrare gli abitanti dei vari luoghi fu la cosa più importante. Fu un'esperienza umana, che penso non sia ...