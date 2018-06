Dieselgate | arrestato CEO di Audi Ultime notizie | Rupert Stadler accusato di frode

Scandalo Dieselgate - arrestato dirigente Porsche : accuse della polizia tedesca : La polizia tedesca ha arrestato un dirigente della Porsche nell’ambito dell’inchiesta sullo Scandalo dieselgate , le emissioni nocive truccate per eludere i limiti di legge da parte di alcune case automobilistiche. La notizia è stata data dallo stesso presidente del consiglio di amministrazione, Oliver Blume, con la consueta lettera del venerdì ai dipendenti e poi ripresa dai principali quotidiani tedeschi. L’arresto di un dirigente Porsche per ...

