Uomo fermato per esecuzione senegalese

Milano - si aggirava in stazione Centrale con un fucile ad aria compressa : fermato un Uomo : Notato da due guardie Atm all'uscita del metrò un trentenne straniero è stato poi fermato: con sé aveva un "Winchester" a canne lunghe

Lecco - ferisce 4 carabinieri e sanitari del 118 : fermato un Uomo privo di permesso di soggiorno e già espulso due volte : Ha aggredito carabinieri, sanitari del 118, medici del Pronto soccorso. Un marocchino di 20 anni, privo di permesso di soggiorno e già espulso dall’Italia con due decreti del questore di Lecco, è stato fermato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamenti aggravati e ingiurie. L’episodio è accaduto giovedì sera in un negozio di Merate, nel Lecchese. Ismail Attane, 20 anni, si trovava ...

Omicidio Soumayla - l Uomo fermato nega tutto 'Io agli stranieri davo lavoro' : REGGIO CALABRIA - È stato interrogato durante l'udienza di convalida del fermo e ha negato tutto Antonio Pontoriero , il 42enne fermato per l'Omicidio del sindacalista maliano Soumayla Sacko , ucciso ...

Migrante ucciso - fermato l'Uomo indagato. I Carabinieri : 'Omicidio per vendetta per una serie di furti' : E' stata una vendetta contro i continui furti ad aver armato la mano di Antonio Pontoriero l'uomo fermato dai Carabinieri con l'accusa di avere ucciso a colpi di fucile il 29enne Soumayla Sacko e ...

Omicidio migrante : fermato l'Uomo sospettato. Vendetta per i furti : Pesanti gli indizi a suo carico. Gli inquirenti, nel timore di una possibile fuga, non hanno atteso neanche l'esito dell'esame dello stub per rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani e sugli ...

È stato fermato l’Uomo indagato per l’omicidio di Sacko Soumayla : È stato fermato Antonio Pontoriero, il 42enne indagato per l’omicidio di Sacko Soumayla, il sindacalista 29enne di origini maliane ucciso con una fucilata alla testa sabato scorso a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Il fermo è stato eseguito di persona The post È stato fermato l’uomo indagato per l’omicidio di Sacko Soumayla appeared first on Il Post.

Migrante ucciso a Vibo : fermato l'Uomo indagato : E' stato sottoposto a fermoAntonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato perl'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabatosera nel paese Vibonese mentre, con due connazionali, stavaprendendo delle lamiere da una vecchia fornace abbandonata.

Migrante ucciso - fermato l'Uomo indagato : ANSA, - VIBO VALENTIA, 7 GIU - E' stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabato sera nel paese ...

