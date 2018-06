Aquarius a Valencia Ong | Ill nostro lavoro continua a causa dell' inerzia Ue'

Calzolai - professori e bambini. Il popolo dell’Aquarius è a Valencia : Ogni volta che all’orizzonte si intravedeva una costa partivano le domande: «È questa la nostra terra?». Non lo era Malta, la Sicilia, nemmeno la Sardegna, né la Corsica. «Stamattina finalmente abbiamo potuto dire: ecco, questa è la Spagna. Siamo arrivati». ...

Aquarius : il destino di 629 profughi approda a Valencia : La questione migranti non accenna placarsi, e le proteste relative alla nave Aquarius con a bordo 629 profughi alla ricerca di una nuova vita da cui poter finalmente trarre soddisfazioni e, soprattutto, di una vita lontana dalle zone di guerra che la mettono quotidianamente in pericolo. Un solo dato non viene mai preso in considerazione: la traversata potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Il viaggio cominciato nove giorni fa sembra aver ...

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Aquarius - il lungo viaggia termina a Valencia. Ong : 'il nostro lavoro continua' : 'Continueremo a salvare le vite - fanno sapere le organizzazioni che accusano l'Ue: 'è criminale l'inerzia che continua ad avere di fronte all'emergenza'. -

Aquarius - NAVI ARRIVATE A VALENCIA/ Video - Maroni : “bene Salvini - sui migranti cambia la storia Ue” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Nave Aquarius arriva a Valencia. Botta e risposta Salvini-Renzi | : Il vicepremier: "Finito di fare gli zerbini. Dopo navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Renzi lo attacca: "Ha fatto il bullo con 629 poveri ...

Aquarius attraccata a Valencia/ Video - non tutta la Spagna vuole i migranti : MSF “governi giocano con la vita” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Aquarius a Valencia - Medici senza Frontiere contro il governo : “Ha giocato con la vita di 629 persone” : Durissimo comunicato di Medici senza Frontiere contro il governo: "Gli uomini, le donne e i bambini a bordo dell'Aquarius sono fuggiti da conflitti e povertà e sono sopravvissuti ad orribili abusi in Libia. Sono stati trasferiti da una barca all'altra come merci e hanno dovuto sopportare un inutile e lungo viaggio in mare".Continua a leggere

Aquarius - sollievo e felicità a bordo con Valencia all'orizzonte : "sollievo e felicità a bordo della nave #Aquarius appena vediamo le coste spagnole. Ci separano 4 miglia dal porto di #Valencia. La fine di un'Odissea lunga ed estenuante è vicina". Questo il tweet, accompagnato dal video...

Valencia accoglie Aquarius - "Benvenuti a casa vostra" : Una nave diventata simbolo della battaglia tra l'aiuto umanitario e la pressione politica verso l'Unione europea. Salvini, infatti, ha negato l'accesso delle navi Ong ai porti italiani. "No sulla ...

Aquarius - MIGRANTI A VALENCIA/ Video - MSF contro Salvini : appello Papa - “necessaria migrazione sicura” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Migranti - la nave Aquarius entra nel porto di Valencia : 106 a bordo : Migranti, la nave Aquarius entra nel porto di Valencia: 106 a bordo Migranti, la nave Aquarius entra nel porto di Valencia: 106 a bordo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave Aquarius entra nel porto di Valencia: 106 a bordo proviene da NewsGo.

Le navi Dattilo - Aquarius e Orione sono in porto a Valencia - finita per tutti l’odissea : La Aquarius è giunta a Valencia, l’odissea nel Mediterraneo è finita. Poco prima delle 11 la nave, scortata da una vedetta della Guardia Civil spagnola e da un elicottero, è entrata in porto. Dal molo si sentivano i canti di gioia e di liberazione dei migranti a bordo. Poco prima delle 7 aveva attraccato la Dattilo, la nave di collegamento con a bo...

Aquarius a Valencia - Salvini provoca 'Ne accolgano altri 66 mila'. Renzi 'Fa il bullo sulla pelle dei poveracci' : ... si schiera sulle posizioni Lega-M5s, denunciando con durezza la posizione della Francia che ha accettato di farsi carico di migranti soccorsi dalla nave Aquarius , e sostenendo invece la politica '...