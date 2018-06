Spread sale a 250 punti dopo Bce | euro crolla sotto 1 | 18 Borse in calo

Btp più cari - il rendimento sale di oltre l'1% a tre anni. Ma lo Spread cala : Anche le aste di mercoledì confermano il costo più caro del debito pubblico per l'Italia. Tassi si sono rilevati in deciso rialzo nelle aste di Btp a 3,7 e 30 anni. Sono stati assegnati in totale 5,63 ...

ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund risale a 240 punti base, a 241, con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 2,85%. 12 giugno 2018

Piazza Affari brinda : giù lo Spread di 30 punti - il listino sale del 3 - 5% : Le Borse europee chiudono positive, con Milano in rally dopo l'intervista di domenica al Corriere della Sera del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha rassicurato gli investitori sostenendo che non è in discussione l'uscita dall'euro e che il governo intende proseguire sulla strada della riduzione del debito. L'indice ...

Governo - come ci stiamo divertendo mentre sale lo Spread : Ah, come ci stiamo divertendo. Dopo la telenovela della formazione del Governo, che abbiamo seguito con il fiato sospeso, è iniziato un altro tormentone: il Governo del Cambiamento. Complice l’arrivo dell’estate, che predispone all’intrattenimento, tutti si aspettano grandi cose: rimpatri di massa, dichiarazioni di guerra a Malta, per ora mancano le retate degli oppositori, come in Russia, ma solo perché non esistono, gli ...

Spread sale a 270 : il rendimento decennale supera il 3% : 'L' incertezza politica italiana , relativa alle dichiarazioni sulle modalità di implementazione del contratto di governo, sta riproponendo una debolezza dei titoli italiani, con tassi in rialzo su ...

Banche in vendita : risale lo Spread : Teleborsa, - Giornata da dimenticare per Piazza Affari che sembra voler terminare la settimana con un deciso ribasso rispetto alle altre borse europee. Il clima si era rasserenato dopo il voto di ...

FIDUCIA ALLA CAMERA - GOVERNO LEGA-M5S/ Diretta video live : Pd-FI contro Conte - Spread sale oltre 250 punti : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Piazza Affari nervosa - giù le banche. Lo Spread risale oltre 250 punti : L'Europa guarda alla riunione della Bce del 14 giugno per il possibile annuncio della fine del Qe. L'euro in rialzo oltre 1,17 dollari. Sull'azionario milanese si salvano solo Mediaset e Stmicroelectronics...

Borsa Milano chiude in calo - Spread sale : ANSA, - Milano, 5 GIU - Giornata sull'altalena per Piazza Affari, nel giorno in cui il Governo ha debuttato al Senato, con il discorso 'programmatico' del premier Giuseppe Conte che non è stato ben ...

Milano chiude in rosso nel giorno della fiducia a Conte - lo Spread risale : A Piazza Affari (-1,18% il Ftse Mib) salgono Stmicroelectronics e Recordati, le vendite si sono invece concentrate sulle banche. Euro sulla soglia di 1,17 dollari, Ancora in calo il petrolio...

Borse caute - occhi su Milano : lo Spread risale a 232 punti base : L'attenzione degli operatori si concentra ancora sulla politica nel giorno del voto di fiducia del Senato al Governo Conte. Sul listino milanese salgono Saipem e Leonardo, deboli le banche

Btp sale su formazione governo - Spread su Spagna si mantiene ampio : La formazione di un governo politico, che ha giurato oggi pomeriggio, ha sollecitato il debito dopo giornate di grande pesantezza determinata proprio dall'incertezza politica.