L' untore di Ancona alla compagna | L' HIV non esiste | i malati muoiono per i

Ancona - è Claudio Pinti il presunto untore. Oltre 200 le vittime adescate : E' stato arrestato con l'accusa di lesioni dolose gravissime Claudio Pinti, 36 anni, autotrasportatore di Ancona. E' stata la compagna con la sua denuncia a far scattare le indagini.

L'ex partner dell'untore di Ancona : "Mi diceva : 'Non sono più sieropositivo. L'HIV non esiste - i farmaci ti ammazzano'" : Potrebbero essere 228 le donne potenziali vittime di Claudio Pinti, 36enne sieropositivo di Ancona che viaggiava in tutta Italia per lavoro avendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione. Arrestato con l'accusa di lesioni dolose gravissime, l'autotrasportatore è stato incriminato da un'ex partner, anch'ella ormai positiva alL'HIV, che oggi parla del suo dramma sulle pagine de Il Corriere della Sera.Si è giustificato candidamente ...

SIMIT : Nuovo untore HIV ad Ancona : Gli specialisti spiegano il rischio : ... con oltre 1300 partecipanti, di cui circa 900 specialisti italiani e stranieri, oltre a rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'Aifa e del mondo delle Community. Tra i suoi scopi, proprio ...

Ancona. untore dell’Hiv - polizia diffonde nome e foto : si chiama Claudio Pinti : Claudio Pinti aveva scoperto undici anni fa di essere positivo. È stata la sua attuale compagna a sporgere denuncia, dopo aver scoperto di essere stata contagiata. L'uomo adescava le donne sopratutto sulle chat online. La polizia ha deciso di pubblica nome e foto proprio per il rilevante interesse pubblico" del caso.Continua a leggere

Ancona - nuovo caso di 'untore' : sieropositivo faceva sesso non protetto : Un nuovo caso di 'untore' dell'Aids, questa volta ad Ancona. La Polizia di Stato di Ancona ha arrestato nella giornata di ieri un uomo, positivo all'Hiv da undici anni, che aveva rapporti sessuali non ...

