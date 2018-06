Tumori | gli uomini si ammalano più delle donne Obiettivo sensibilizzazione con controlli

Tumori - GLI UOMINI SI AMMALANO PIÙ DELLE DONNE/ Ogni anno 192 mila casi - la parola chiave rimane "prevenzione" : TUMORI, gli UOMINI si AMMALANO più DELLE DONNE, Ogni anno 192 mila casi, quello alla prostata il più diffuso. Domani si terrà la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:21:00 GMT)

Giovane mamma con due Tumori : “sono felice di morire”/ “Non voglio che i miei figli soffrano ricordandomi” : Colpita due volte dallo stesso tumore durante due gravidanze, una donna inglese ha pochi mesi di vita e il corpo devastato dalla malattia. Ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Tumori : farmaci sottocute in oncoematologia - esperienza vincente in Puglia : Tempi di permanenza in Day hospital dimezzati, più pazienti oncoematologici trattati, più terapie erogate ogni anno, più sicurezza per malati e operatori, riduzione dei costi sociali e cospicui risparmi economici per l’intero sistema sanitario regionale. Questi in sintesi i vantaggi ottenuti con l’impiego di farmaci ‘intelligenti‘ in formulazione sottocute (Sc), a parità di efficacia rispetto al tradizionale impiego ...

Tumori - Niguarda Milano : “Un mix migliora le cure di un raro cancro al sangue” : Un nuovo protocollo terapeutico contro un tumore raro del sangue, la macroglobulinemia di Waldenstrom, è stato testato in una sperimentazione clinica su scala mondiale che ha coinvolto 45 centri ematologici in 9 diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il trial di fase III, appena pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’, è stato condotto su 150 pazienti e l’Ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano è fra le ...

Roma - gli abitanti della terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più Tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

Tumori : speranza di ‘jolly’ contro più forme - lo studio di un italiano negli Usa : “Oggi la priorità è studiare i Tumori dei pazienti in maniera approfondita, in modo da capire per ogni singolo tumore qual è l’opzione migliore”. E’ il punto di partenza per spingere in avanti le potenzialità della medicina di precisione secondo Antonio Iavarone, scienziato tricolore in forze alla Columbia University di New York. Un esempio di questa attività di analisi sui Tumori è uno studio di fase II presentato in una ...

Tumori : sensori e tablet - tecnologia intelligente per migliorare le cure : La tecnologia intelligente alleata dei pazienti colpiti da tumore: una ricerca statunitense presentata al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), la promuove contro i sintomi della malattia e delle terapie, aprendo all’era della telemedicina hi-tech. Lo studio – uno studio clinico randomizzato, finanziato a livello federale negli Usa con fondi dei National Institutes of Health – è stato condotto ...

Tumori - il Presidente degli Oncologi : “Chiederemo un incontro al ministro sul nodo dei costi” : “Come Associazione italiana di Oncologia medica dovremo metterci in contatto con il nuovo ministro della Salute”, Giulia Grillo. E il primo tema che va posto “è sicuramente la possibilità di trattare i pazienti, all’interno di un percorso di sostenibilità, con il miglior trattamento disponibile, impegnandoci noi Oncologi a individuare correttamente i malati che potranno beneficiarne e chiedendo al ministero ...

Cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) per sconfiggere i Tumori : individuato al San Raffaele di Milano il meccanismo alla base degli effetti collaterali di questa terapia : Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta ai tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcune Cellule del sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la ...

Gli esseri umani potrebbe causare i Tumori anche nelle altre specie animali : (foto: Sandra Leander. Una tartaruga del deserto del Mojave) Fumo, dieta inadeguata, inquinamento, uso di composti chimici cancerogeni, sono solo alcuni dei comportamenti dannosi che possono aumentare il rischio per l’essere umano di cancro e di altre malattie. Ma quali sono i rischi delle nostre attività per le altre specie animali? Questa la domanda che si è posto un gruppo di ricerca dell’Arizona State University, che svela come ...

Tumori al cervello raddoppiati negli ultimi 10 anni : telefoni cellulari nel mirino : ... il sospetto non dovrebbe destare particolare allarme, perché anche se l'uso del cellulare aumentasse il rischio di tumore al cervello', cosa che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare, 'si ...

