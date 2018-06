Inter | batosta dall’Uefa | “rosa ridotta in Champions ed il calciomercato…”

sportfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018), arrivano brutte notizie dall'Uefa in merito al settlement agreement che avrà ripercussioni anche sulla prossima Champions League "FC Internazionale Milano prende nota di quanto comunicato dalla UEFA nella giornata odierna: il break-even per la stagione 2016-2017 è stato raggiunto, resta in vigore il settlement agreement fino a giugno 2019 e permarranno le restrizioni per la rosa delle competizioni europee a 22 giocatori, oltre alla necessità di mantenere un equilibrio tra i valori delle titolarità dei calciatori acquisiti e ceduti". Questo il comunicato dell'Inter dopo aver appreso la decisione dell'Uefa in merito al settlement agreement che dunque permarrà. La Champions League con la rosa ridotta sarà complicata, Spalletti dovrà essere bravo a gestire le forze.