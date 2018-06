Dal Kilauea al Fuego | 3 cose essenziali da sapere sui pericoli di un vulcano

Devastazione totale alle Hawaii - 600 case annientate e paesaggio stravolto Dalla lava del vulcano Kilauea : le eruzioni non hanno fine [FOTO e VIDEO] : 1/36 Credit: USGS ...

Hawaii - la meravigliosa baia di Kapoho non esiste più : divorata Dalla lava del vulcano Kilauea

Hawaii : centinaia di case distrutte "da un giorno all'altro" Dalla lava del vulcano Kilauea

Vulcano Kilauea - incredibile devastazione : 159 case distrutte Dalla lava mentre un enorme flusso si riversa nell'oceano

Vulcano Kilauea : comunità inondate Dalla cenere - crescono le preoccupazioni per la salute : Le eruzioni esplosive che si stanno verificando presso il cratere Halemaumau in cima al Vulcano Kilauea delle Hawaii stanno sconvolgendo le comunità vicine da settimane e i residenti dell’area richiedono maggiori informazioni su come e quanto le emissioni vulcaniche possano influire sulla loro salute. La cenere ha fatto salire il numero di assenti nelle scuole, nonostante nessun avviso delle autorità vieti la frequenza. Eppure i residenti sono ...

Vulcano Kilauea : spettacolari immagini delle eruzioni viste Dallo spazio

Vulcano Kilauea : 82 strutture distrutte Dalla furia delle eruzioni - terremoti ed esplosioni scuotono le Hawaii

Vulcano Kilauea - 3 settimane Dall’inizio delle eruzioni : ecco cosa è successo finora : A tre settimane dall’inizio, ora le eruzioni del Vulcano Kilauea sono più violente che mai. Le fessure attive sulla zona di faglia orientale del Vulcano stanno producendo fontane di lava alte come edifici di 20 piani e creando potenti fiumi di lava incandescente che si stanno riversando nell’oceano. ecco cosa è successo finora dal 3 maggio scorso. Decine di case sono state distrutte Non è solo la lava a distruggere le case, ma anche le enormi ...

Hawaii - a pochi passi Dalla lava : ecco cosa si prova a documentare le eruzioni del vulcano Kilauea : Occuparsi di un argomento come il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii non è una cosa che capita tutti i giorni. E nessuno lo sa meglio degli inviati che stanno contribuendo a fornire i dettagli di questa storia incredibile che ormai va avanti dal 3 maggio scorso. Una storia di devastazione e creazione allo stesso tempo. ecco cosa hanno provato nell’angolo sudorientale della Grande Isola, quando si sono ...

Hawaii : ogni giorno nuove case vengono inghiottite Dalle fratture o Dalla lava del vulcano Kilauea

Osservazione della Terra : appello alla NASA per il vulcano Kilauea - un aiuto Dall’alto : Non si placa l’attività del vulcano hawaiano Kilauea, a due settimane dalla fase più aggressiva dell’eruzione. Per rispondere all’emergenza in cui versa il territorio, dal 3 maggio devastato da fiumi di lava e nubi tossiche, l’United States Geological Survey (USGS), agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, ha fatto appello alla NASA e al suo Earth Science Distasters Program. Con l’aiuto dei sensori per l’Osservazione della Terra e ...

Nuove esplosioni Dal vulcano Kilauea : Continuano i disagi sulle Hawaii Stamattina, un’esplosione dalla bocca di Overlook nel cratere di Halemaumau alla vetta del vulcano Kilauea ha prodotto una nube di cenere che è arrivata fino oltre 9km di altezza e e si è spostata verso nord-est dell’isola. L’esplosione è stata preceduta da una serie di terremoti, col più forte che […]

L’enorme colonna di fumo del vulcano Kilauea. Le immagini Dalle Hawaii : Una colonna di cenere alta oltre 4 chilometri si è alzata dal vulcano Kilauea. È allarme a Big Island, la più grande isola dell’arcipelago delle Hawaii, perché secondo gli esperti dell’US Geological Survey indica un’eruzione significativa imminente. La colonna di fumo potrebbe estendersi fino a 20 chilometri dal cratere danneggiando il traffico aereo. C’è anche il pericolo di soffocamento da anidride solforosa. L’eruzione è la ...

