X Factor 2018 | la giuria Sui social la produzione difende Asia Argento

X Factor 2018 - Asia Argento in giuria con Fedez - Mara Maionchi e Manuel Agnelli : Le voci giravano da tempo, sempre più insistenti, finché non è arrivata (or ora) la conferma ufficiale: nella giuria di X Factor 2018 ci sarà Asia Argento. Insieme a lei, che occupa il posto vacante lasciato da Levante, ci sono Fedez, ormai ‘senior’ con le sue 5 edizioni, Mara Maionchi, grande ritorno dello scorso anno e Manuel Agnelli, alla sua terza volta da giudice del talent, sempre condotto da Alessandro Cattelan. “Siamo ...

Asia Argento a «X Factor 2018» : ecco la nuova giuria : Asia Argento, attrice, regista, conduttrice, cantante, e oggi anche paladina delle donne violate da uomini senza scrupoli. È lei la novità più ghiotta dietro al bancone della prossima edizione di X Factor, al via a settembre su Sky Uno. Al suo fianco, tre conferme degli anni passati: Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, che come l’anno scorso fino all’ultimo sembrava a un passo dall’abbandono del ...

Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento nella giuria di X Factor 2018 : X Factor 2018 ha la sua giuria: saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a sedere al tavolo della prossima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia. Confermatissimo alla conduzione Alessandro Cattelan. “Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare ...