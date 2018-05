Nazionale | boom Ventura | “non sarei mai andato ai Mondiali anche in caso di

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ospite a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, l’ex ct dellaha parlato per la prima volta dopo la mancata qualificazione aidell’Italia Tutte le colpe scaricate su di lui, capro espiatorio di una vergogna planetaria che rimarrà indelebile nella storia dellaitaliana. Gian Pieroha parlato per la prima volta dopo la sconfitta contro la Svezia, qualificatasi aidi Russia 2018 a scapito degli azzurri, costretti a guardare in tv la rassegna che scatterà il prossimo 14 giugno. Si è presentato da Fazio l’ex ct, a ‘Che tempo che fa’, esprimendo le proprie durissime sensazioni a distanza di quasi sette mesi dal match di San Siro. LaPresse/Spada “Lungi da me scaricare responsabilità ad altri, mi prendo le mie. Ma è corretto spiegare come sono andati i fatti, altrimenti si ha una visione sbagliata. ...