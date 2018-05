Mineo | il museo ‘aperto’ resta chiuso A rimetterci sono i turisti e la cultura

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 maggio 2018) Può unrisultare (ufficialmente) “aperto” e invece essere (praticamente)? Stupirsi è ammesso, ma pensare che sia impossibile è uno sbaglio imperdonabile. Tutto vero! Accade a, un comune siciliano della città metropolitana di Catania noto soprattutto per la presenza, dal 2011, di un Centro di accoglienza per richiedenti asilo; struttura al centro di accese polemiche, al punto che a giugno 2017 la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’accoglienza ai migranti ne ha chiesto la chiusura. Inutilmente, finora. Manon è solo questo. Patria dello scrittore Luigi Capuana, conserva nel suo centro storico architetture di straordinaria rilevanza, realizzate a partire dal tardo Seicento. Alcuni castelli, una porta urbica, palazzi storici e diverse chiese. Non solo questo. In contrada Rocchicella c’è l’area archeologica di Palikè e ...