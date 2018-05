Borsa apre in rialzo | poi la frenata

Borsa apre in rialzo - spread cala a 189 punti : Venerdì scorso il differenziale Btp-aveva superato i 200 punti - Si tranquillizza la Borsa itailiana dopo le vicende politiche del weekend. Piazza Affari apre in rialzo con +1,49% mentre la settimana ...

Borsa - TOKYO APRE POCO VARIATA A +0 - 19% : Attese per Italia, summit Trump-Kim 131 CONFESERCENTI:105MILA AMBULANTI ABUSIVI 16,5% del totale,fatturato 1,85 mld 132

Borsa - Tokyo apre poco variata a +0 - 19% : 03.48 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi geopolitici in vista del summit tra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim e mentre aumenta l'incertezza politica in Italia dopo lo stallo sulla formazione del nuovo governo che pesa sulla moneta unica. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,19% a quota 22.492,99, con un guadagno di 42 ...

Borsa : Milano apre a +0 - 2% : ANSA, - Milano, 25 MAG - Piazza Affari apre poco mossa con il Ftse Mib che segna un +0,2% a quota 22.794 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Europa apre positiva - Parigi +0 - 4% : ANSA, - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo. Francoforte segna un +0,48% con il Dax a 12.917 punti. Parigi è più o meno sugli stessi livelli con Cac 40 che registra un +0,4% a 5.570 ...

Borsa : Milano apre in crescita - +0 - 34% - : ANSA, - Milano, 24 MAG - Apertura positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le seduta in rialzo dello 0,34% a 22.990 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 67% : ANSA, - Milano, 23 MAG - Apertura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,67% a 23.061 punti. 23 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa Tokyo apre in lieve calo - -0 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 23 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che guardano a un possibile stallo dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre ...

Borsa Tokyo apre in lieve calo - -0 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 23 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che guardano a un possibile stallo dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre ...

Tokyo - Borsa apre negativa : Nikkei-0 - 35% : 2.35 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che guardano a un possibile stallo dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre è in forse il summit in programma il 12 giugno a Singapore tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il Nikkei cede lo 0,35%. Sul mercato valutario lo yen si stabilizza dai minimi in 5 mesi sul dollaro, a un livello di 110,70, e sulla ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 19% - : Milano, 22 MAG - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,19% a 23.135 punti.

Borsa - Milano apre in lieve rialzo : Ftse-Mib +0 - 39% - spread a 182 : Avvio di contrattazioni in moderato rialzo alla Borsa di Milano, con un +0,39% dell'indice Ftse-Mib all'indomani di una nuova seduta all'insegna della volatilità che circonda gli sviluppi politici. ...

Borsa - l'Europa apre poco mossa : ANSA, - MILANO, 22 MAG - Apertura in rialzo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,42% a 13.132 punti, a Parigi il Cac 40 è poco mosso , +0,01% a quota 5.637 punti, così come il ...

Borsa - Shanghai apre a -0 - 08% : ANSA, - PECHINO, 22 MAG - Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse: l'indice Composite di Shanghai segna in avvio un calo frazionale dello 0,08%, a 3.211,24 punti, mentre quello di Shenzen si ...