Torino | incendio in campo nomadi | distrutte decine di baracche

Video - incendio al campo nomadi Corso Tazzoli a Torino/ Ultime notizie : nube di fumo nero - bruciano baracche : Torino, maxi incendio dentro al campo nomadi di Corso Tazzoli in periferia: Video e Ultime notizie, soccorsi sul luogo. Enorme nube di fumo nera visibile a distanza, bruciano baracche(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:06:00 GMT)

Principio d’incendio all’ospedale Mauriziano di Torino : evacuato il pronto soccorso : A causa di un Principio di incendio causato dal corto circuito di un quadro elettrico nei locali tecnici del seminterrato, il pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco. Non si segnalano intossicati: i pazienti in attesa sono stati smistati nei vari reparti. L'articolo Principio d’incendio all’ospedale Mauriziano di Torino: evacuato il pronto soccorso sembra essere il ...

Torino - grosso incendio in un capannone : 7.32 Un grosso incendio è divampato nella notte in un caspannone di Trana,in provincia di Torino. L'intera struttura è stata avvolta dalle fiamme, che hanno causato il crollo del tetto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 12 squadre. Al momento non risulta che vi siano persone coinvolte. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

Paura a Torino. Incendio distrugge ristorante marocchino. Su una parete la scritta : 'Siamo pari' : L'indiscrezione è riportata dal quotidiano 'La Repubblica'. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista. Temporaneamente evacuate le 60 persone che vivono nel palazzo. Apprensione anche nel vicino hotel

Torino - incendio in un ristorante arabo - forse doloso : A Torino, in via Saluzzo, ieri sera, poco prima della mezzanotte, è divampato un incendio nel locale Riad Aicha, che si trova al civico 6. Le fiamme sono partite dalla cucina, ma secondo la polizia è molto probabile che si tratti di un incendio doloso e non di un incidente, perché sui muri del locale è stata trovata la scritta "Adesso siamo pari" che fa sembrare il tutto un regolamento di conti.Sulle porte della cucina non ci sono segni di ...

Torino - domato incendio deposito rifiuti plastica/ Pianezza - ultime notizie video : escluso rischio ambientale : Pianezza Torino, incendio ditta di recupero materie plastiche: video, ultime notizie e aggiornamenti sul maxi rogo che ha fatto scattare allerta ambientale. rischio nube tossica(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Torino - incendio in deposito di plastica : allerta ambientale - verifiche dell’Arpa : Un deposito di plastica in fiamme, una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, sedici squadre di vigili del fuoco a lavoro. E danni ambientali da verificare. È allarme a Pianezza, nel Torinese, per un rogo all’interno di una ditta di materie plastiche, in un’area di circa 5mila metri quadrati nell’area della Omnia Recuperi. I vigili sono stati allertati intorno alle 4.30 e l’incendio si è rapidamente allargato, ...

Torino - maxi incendio distrugge azienda di recupero imballaggi : paura per la nube nera : Il rogo si è sviluppato intorno alle 04:30 della mattina di domenica 25 marzo nei capannoni della Omnia Recuperi di strada Signagatta 37, a Pianezza. Oltre 17 mezzi dei vigili dei fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non ci sono feriti o intossicati, ma potrebbe esserci allarme ambientale. Indagini de carabinieri sulle cause.Continua a leggere