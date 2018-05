Sibilia M5S | “Impeachment di Mattarella ipotesi concreta | suo comportamento fuori da

fanpage

(Di domenica 27 maggio 2018) Raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, l'onorevole M5S Carlocommenta la decisione del capo dello Stato relativa al veto su Paolo Savona all'economia e, riguardo alla richiesta di impeachment per il presidente, dichiara: "E' effettivamente un'su cui dobbiamo ragione in maniera seria eperché a me sembra non ci sia tra le prerogative del presidente della Repubblica la possibilità di bloccare la nomina di un ministro per motivi prettamente ideologici. Capisco un veto per un evidente e palese conflitto di interessi, vedi il caso Previti, capisco un veto per eventuali condanne o indagini in corso, ma francamente non capisco un veto per ragioni del genere".