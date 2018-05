Le buche di Roma fermano anche il Giro | Corridori in rivolta | tappa neutralizzata

E' il giorno di Bennett e Froome. Le buche che bloccano il Giro e l'ordinario disagio di chi pedala per Roma : Roma. Hanno scalato e disceso, sprintato e attaccato, esultato e imprecato per tre settimane. Erano partiti in 176 da Gerusalemme, 176 uomini pedalanti alla ricerca di qualcosa. Chi la vittoria del Giro d'Italia, chi un successo di tappa, chi solo la possibilità di arrivare. C'era chi aveva in mente

A Roma le buche vincono il Giro d’Italia : Avrebbe dovuto essere un trionfo mediatico, l’arrivo del Giro d’Italia per la prima volta tra il Colosseo e i Fori Imperiali. Era la chiusura del cerchio tra Città Sante dopo la partenza da Gerusalemme ma per l’Italia era anche l’occasione di dare ai ciclisti quel fascino storico-patriottico che da sempre caratterizza il Tour de France con il s...

Giro d'Italia - i ciclisti protestano per le buche di Roma : corsa ridotta : Così il presidente della commissione sport di Roma Angelo Diario , M5S, interpellato dall'agenzia Ansa. 'La protesta dei corridori per le condizioni del tracciato è lecita - aggiunge Diario - Il ...

Giro d'Italia - a Roma corsa ridotta a causa delle buche - : Il giudice di corsa ha deciso di accorciare il percorso dell'ultima tappa dopo le proteste dei ciclisti per le condizioni del manto stradale

Giro d'Italia - troppe buche a Roma : corsa neutralizzata dopo le proteste : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia per le troppe buche e i sampietrini sulle strade di Roma. Le condizioni del manto stradale nel centro della Capitale fermano...

Le buche di Roma 'accorciano' il Giro : Chris Froome vince la 101esima edizione del Giro d'Italia . La decisione di neutralizzare , dopo il terzo Giro, la 21esima e ultima tappa per le vie della Capitale, su richiesta dei corridori per lo ...

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome : polemica sulle buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Giro d'Italia - i ciclisti protestano per le buche di Roma : corsa ridotta : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia per le troppe buche e i sampietrini sulle strade di Roma. Le condizioni del manto stradale nel centro della Capitale fermano...

Giro d'Italia - troppe buche a Roma : corsa accorciata : Roma - Chris Froome ha vinto il 101° Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21ª tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via ...

Giro d'Italia : Froome in trionfo a Roma - le buche accorciano l'ultima tappa : La decisione della direzione corsa dopo la protesta dei corridori. Primo successo alla corsa rosa del britannico

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome tra le buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Questa è l’Italia grillina : il Giro d’Italia neutralizzato dalle buche di Roma : Il sistema Roma potrebbe essere applicato presto all’Italia intera. E’ il sistema delle gigantesche figuracce sotto gli occhi di tutto

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa sta per finire oggi con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori va evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...