Ciclismo – Eroica Montalcino 2018 | una fortissima emozione per oltre 1400 ciclisti

Ciclismo - al via l’Eroica di Montalcino : tutto pronto per la seconda edizione : L’Eroica di Montalcino 2018 vi aspetta da domani a domenica per regalare una serie infinita di splendide emozioni, non solo a pedali Da domani, venerdì 25 maggio, a domenica 27 i collezionisti di belle emozioni ed amanti del Ciclismo eroico saranno a Montalcino, per la seconda edizione di Eroica Montalcino che vedrà al via ciclisti da ventisei diversi Paesi, di quattro continenti. Già dopo la prima edizione, dunque, Montalcino suscita un ...