Milano | azienda licenzia operaio invalido | al suo posto un robot

Milano - azienda licenzia operaio disabile : al suo posto ecco un robot : L'uomo si è ritrovato senza lavoro a 61 anni, troppo giovane per la pensione e troppo anziano per trovare una nuova occupazione

Milano - azienda licenzia operaio disabile : al suo posto un robot : Osmu Labib ha 61 anni ed è originario del Marocco . Per trent'anni ha lavorato in un' azienda di Melzo , Milano, che produce taniche e contenitori. Nel 1991 sul posto di lavoro ha perso una mano ...

Milano - dopo 30 anni in fabbrica operaio licenziato da una macchina. La lettera dell'azienda : "Sa fare il tuo lavoro" : L'operaio, 61 anni, non ci sta: "Mi manca poco alla pensione, lavorare lì per me era la vita". Fallito tentativo di conciliazione con i sindacati. L'avvocato:...

L'azienda lucana Egoitaliano al Salone del Mobile di Milano 2018