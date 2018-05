Green Hill : confermate in appello 12 condanne ad animalisti : La Corte d’ appello di Brescia ha confermato le dodici condanne , tra otto e dieci mesi, a carico di un gruppo di animalisti che il pomeriggio del 28 aprile 2012 fece irruzione nell’allevamento di cani beagle Green Hill di Montichiari, nel Bresciano, portando fuori centinaia di animali. L’allevamento venne posto sotto sequestro e chiuso definitivamente l’estate successiva. In parziale riforma della sentenza di primo grado i ...

