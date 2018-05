**Governo : Conte a colloquio con Mattarella** : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al Quirinale a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riferirgli sugli sviluppi dell’incarico ricevuto, non quindi per sciogliere la riserva. L'articolo **Governo: Conte a colloquio con Mattarella** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Conte alla Camera per incontro con Fico** : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi. L'articolo **Governo: Conte alla Camera per incontro con Fico** sembra essere il primo su SPORTFAIR.