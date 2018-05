Superbike Kawasaki | a Donington Rea e Sykes affilano le armi

Superbike Kawasaki - Rea e Sykes affilano le armi per Donington : Il Campione del Mondo, che a Imola ha eguagliato un mito come Carl Fogarty è impaziente: ' Non vedo l'ora di correre a Donington questo weekend, è quella che più di tutte posso considerare gara di ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : superpole a Jonathan Rea su Tom Sykes - che doppietta per la Kawasaki! : Gongola la Kawasaki nella superpole di Imola del Mondiale Superbike, quinto round del calendario 2018: a stampare il tempo più veloce è stato il nordirlandese Jonathan Rea, che ha battuto il compagno di team, l’altro britannico Tom Sykes. Completa la prima fila la Ducati di un terzo britannico, Chaz Davies, che manda in seconda fila il nostro Marco Melandri, quarto. Rea è stato l’unico a scendere sotto il tempo di 1’46”, ...

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike Aragon - domina ancora Melandri : è pole! Poi le Kawasaki : Aragon - Continua il dominio di Melandri in Catalogna. Il pilota italiano scatterà davanti a tutti tra poco, in Gara 1. Il sua Ducati ha messo a segno un 1:49.543, staccando di 3 centesimi il leader ...

LIVE Superbike - GP Aragon 2018 in DIRETTA : gara-1. Marco Melandri all’attacco delle Kawasaki : Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gran Premio di Aragon del Mondiale Superbike 2018. Siamo giunti al terzo appuntamento di una stagione quanto mai avvincente ed imprevedibile. Al comando della classifica generale c’è il solito Jonathan Rea, campione del mondo negli ultimi tre anni, ma il distacco sugli inseguitori è davvero minimo. Il nostro Marco Melandri, capace di centrare la doppietta a Phillip Island, è lontano appena due ...

Superbike - Round Aragon 2018 : è già lo spartiacque della lotta tra Ducati e Kawasaki : “Questa potrebbe essere la fase più delicata del campionato“. A dirlo è stato Jonathan Rea, che meglio non poteva fotografare l’avvio del Mondiale Superbike 2018. Il prossimo appuntamento, quello di Aragon, rischia di essere già uno spartiacque fondamentale nella lotta tra Kawasaki e Ducati. È un Mondiale equilibrato, e non solo per la decisione di ridurre la potenza dei motori ed evitare un altro dominio della Kawasaki. A ...

Superbike - Motul Thai Round - Gara1 : risultati differenti per i piloti Kawasaki : "Sono molto, molto felice" ha affermato il tre volte Campione del Mondo "perché avevamo iniziato il weekend con un set-up ed eravamo un po' indietro. Ma ho avuto piena fiducia del mio team e non ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : gara-1. Marco Melandri prova a dar fastidio alle Kawasaki - esame di maturità per la Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, sulle due ruote, dopo l’esordio di Phillip Island (Australia), si esibisce nel Chang International Circuit di Buriram e lo spettacolo sarà assicurato. Marco Melandri, reduce dalla magica doppietta australiana in sella alla Ducati, è atteso a delle riconferme in Asia. C’è da ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : dopo le prove libere del venerdì comanda la Kawasaki. Marco Melandri è in scia : C’è la Kawasaki in testa al termine del lungo venerdì di Buriram, in Thailandia, sede del secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2018. Il miglior tempo dopo le tre sessioni di prove libere disputate appartiene a Jonathan Rea, in 1’33″327, davanti al suo compagno di squadra, l’altro britannico Tom Sykes, staccato di 57 millesimi. La giornata delle due Ninja è stata da interpretare, perché si sono fatte vedere in vetta ...

Superbike Kawasaki - Rea : «Ho tantissima motivazione» : Promette battaglia nelle due manche di Buriram il Campione del Mondo Jonathan Rea: ' Il circuito thailandese è molto diverso da quello di Phillip Island, ma è sicuramente più convenzionale. È un ...

