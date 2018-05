: Processo Maugeri, in appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni - fattoquotidiano : Processo Maugeri, in appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni - Palomar_CV : RT @fattoquotidiano: Processo Maugeri, in appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni - paolocoa : FQ-Processo Maugeri, in appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni -

La Procura generale, al processo d'appello sulla vicenda Fondazione, ha sollecitato unaa 7 anni e 6 mesi per l'ex governatore della Regione Lombardia,. In primo grado laperera stata di 6 anni, per corruzione. L'accusa,che ha chiesto il massimo della pena in Appello,parla di "fatti gravissimi", che non meritano attenuanti. La Fondazione avrebbe beneficiato di fondi regionali per oltre 120 milioni, tra il 2006 e il 2011, grazie a una "corsia preferenziale" con.(Di giovedì 24 maggio 2018)